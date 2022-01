AMLO reconoce que ómicron está afectando mucho

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ómicron, la nueva variante de Covid-19 "está afectando mucho" a la población mexicana, pero aseguró que "no es grave", pues destacó que no hay reporte de alzas en el número de hospitalizaciones ni en fallecimientos.



Sin embargo, en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal pidió a la población cuidarse en esta temporada invernal, pues las temperaturas bajan y abundan enfermedades respiratorias.

"Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante no hay fallecimiento, de todas manera hay que cuidarse. Es que la temporada hay muchos fríos, es una temporada de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse", dijo.