AMLO reconoce que se tiene más confianza en el Ejército y la Marina

La Secretaría de la Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tienen "más confianza" entre los ciudadanos que el propio titular del Ejecutivo, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su defensa a las Armas Armadas por su actuación en la investigación del caso Ayotizinapa, el Mandatario refirió la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de marzo pasado en donde la confianza en la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional tiene un promedio de 82.5%.

Por institución explicó el presidente López Obrador la Semar es la mejor evaluada con 87.5%; seguida del Ejército con 83% y la Guardia Nacional con 76.7%.

"Tienen más aceptación las Fuerzas Armadas que el Presidente y ya no hablemos de cómo ve la gente al Ejército con relación a la policía estatal o las policías municipales... Esto ¿qué no lo sabe la OEA, no los sabe la ONU, no lo saben estas organizaciones supuestamente de defensa de los derechos humanos", reviró.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la 13 Zona Militar de Tepic, Nayarit, el presidente López Obrador dijo que las críticas de esos grupos no van a socavar a nuestras instituciones, por el contrario "vamos a defender nuestras instituciones".

"Claro esto no significa impunidad, si un miembro de una institución se quien sea comete un delito tiene que ser castigado, el principal error que se cometió el caso Ayotzinapa fue querer ocultar las cosas y fabricar una situación que no sucedió, culpar a gentes e incluso torturar", expresó.