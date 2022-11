AMLO rectifica su apoyo a gobernador de Edomex

A-AA+

VILLA ALLENDE, Méx., noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- En la víspera de las elecciones del Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no se regresarán los majaderos, los malhablados, los groseros y los deslenguados.

Al inaugurar un plantel de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, en este municipio, acompañado por Alfredo del Mazo Maza (PRI), gobernador del Estado de México, destacó que trabaja de manera estrecha y coordinada con el político mexiquense, quien es un hombre íntegro.

"Vamos a seguir apoyando al gobierno del Estado de México, porque Alfredo es un gobernante íntegro, recto y respetuoso y muy distinto a otros groseros, majaderos, mal habládos, deslenguados, ya se pueden imaginar, pero esos no pasarán, ya no, ya no".

En esta entidad, donde el próximo año será la elección a gobernador, el Presidente destacó que se tiene que seguir adelante pensando siempre en el pueblo.

"Partido es una parte, Gobierno es todo. ¿Cuál es nuestro verdadero partido?, México, ¿no es así?, ¿Quienes son los amos? Los mexicanos, todos los mexicanos, y de manera especial, porque eso tiene que ver con el humanismo, y con el cristianismo con todas las iglesias y libres pensadores, no olvidar el principio del amor al próximo y no olvidar que por el bien de todos, primero los pobres".

Durante el evento, familiares de Anayeli Bartolo, de 24 años, quien fue asesinada el pasado 29 de octubre, presuntamente por su ex pareja Jorge Adán "N", en la localidad de Loma de San Pablo, Villa de Allende, exigieron justicia al gobernador del estado.

Al grito de justicia y con pancartas que sacaron durante la inauguración del plantel, los familiares pidieron que intervenga al Presidente para que ese criminen no quede en la impunidad.