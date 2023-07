AMLO recuerda participación de Gurría en aprobación de Fobaproa

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó este martes en contra de José Ángel Gurría, encargado de encabezar un grupo de expertos que defina proyecto de gobierno de la alianza opositora para 2024, al recordar que fue el secretario de Hacienda (SHCP) cuando se aprobó el Fobaproa.



En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal cuestionó "¿Qué no pueden buscar a otro?, ¿Qué no tienen economistas, especialistas? Tienen que regresar a los mismos".



"Cuando se decidió después de una crisis provocada por Salinas y Zedillo, por el gobierno de México neoliberal, corrupto de ese entonces, se produce una crisis económica y se decide rescatar a los de arriba (...) deciden rescatar a los de arriba, banqueros, grandes empresarios y firman pagares para convertir las deudas de estas empresas y de estos bancos en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Eso es lo que se conoce como Fobaproa. Esto pasó en el gobierno de Zedillo.



"Esa deuda está estimada en 3 billones de pesos. Cuando Zedillo informó por primera vez de este rescate hablo de que nos iba a costar 125 mil millones de pesos y terminó costándonos 3 billones, al grado de que ya se han pagado cerca de 2 billones y todavía hay un billón pendiente, Año con año hay que destinar del presupuesto de 40 a 50 mil millones de pesos solo para pagar los intereses de esa enorme deuda que se va a terminar de pagar 30, 40, 50 años más adelante. Cuando se aprobó en el Congreso esta operación un 12 de diciembre de 1998, día de la Virgen de Guadalupe, votó el PRI y el PAN juntos en el Congreso, ¿quién era el secretario de Hacienda? José Ángel Gurría.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que en ese entonces como dirigente del PRD, José Ángel Gurría, junto con el entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, lo invitaban a cenar para convencerlo de que apoyara al Fobaproa.



"¿Quién ese señor José Ángel Gurría? Estamos hablando de 1998, 97, 98, me acuerdo que era dirigente de un partido (PRD) y me querían convencer y me invitan a cenar Labastida y Gurría. ¿Quién es ahora? ¿Cuánto ha pasado del 98 a la fecha? 25 años ¿Quién es el responsable del proyecto del bloque conservador? Gurría. Se le llegó a llamar "El Ángel de la Dependencia".



"¿Qué no pueden buscar a otro? ¿Qué no tienen economistas, especialistas? Tienen que regresar a los mismos", criticó.