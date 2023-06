AMLO recula y rechaza acuerdo de paz con criminales

A-AA+

CIUDAD MADERO, Tamps., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "no hay en puerta ni un otro plan", el presidente Andrés Manuel López Obrador rectificó su postura y aseguró que en su gobierno no se busca ni apoya la propuesta de un acuerdo de paz con grupos criminales para evitar más desaparecidos como lo afirmó el martes pasado.

En su mañanera de este jueves en las instalaciones de la Primera Región Naval, en Ciudad Madero, Tamaulipas, López Obrador señaló que sus declaraciones fueron hechas en el sentido de que estaba a favor de "cualquier medida que nos permitiera vivir en paz".

"La pregunta siempre me pareció tendenciosa, pero no podía yo decir 'fíjense, ni queremos ningún acuerdo con la delincuencia', como decían los otros presidentes; 'no me va a temblar la mano', 'los vamos a derrotar'. Así, esas balandronadas en asuntos tan serios. Yo también, ni modo de decir no tenemos acuerdo ni queremos tenerlo con quien por su propia voluntad decida actuar de manera responsable y humana", declaró el Presidente.

Acompañado por su gabinete de Seguridad y por el gobernador Américo Villarreal, López Obrador afirmó que su gobierno seguirá apoyando a las madres buscadoras pues "es nuestra responsabilidad".

"No hay en puerta ni un otro plan", expresó.

"Entonces aclaro eso, y vamos a seguir apoyando a las madres que están buscando a sus hijos, a los familiares, que están buscando a personas desaparecidas, pero es nuestra responsabilidad y no hay en puerta ni un otro plan", agregó.

----Lo que dijo AMLO sobre el pacto de paz

El martes pasado, el presidente López Obrador expresó su apoyo a la propuesta de Delia Quiroa, integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, de buscar un pacto de paz con organizaciones criminales para erradicar los casos de desaparición.

"Presidente, para precisar: ¿Usted sí suscribe o se suma a este llamado a las organizaciones criminales para un pacto social para la paz?, se le preguntó.

"Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo", respondió.

"Entonces, ¿Usted sí suscribe o se suma a este llamado de las organizaciones criminales para un pacto social para la paz?", se le insistió.

"Yo sí. Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo, lo apruebo. Y eso no tiene que ser por demanda. ¿Sí? Sólo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben de asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos; o sea, no perderse o pensar que ya no tienen otra opción, otro camino, no. Siempre hay salidas, siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia", respondió.

Este fin de semana Delia Quiroa, titular del Colectivo Diez de Marzo y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, lanzó un llamado a los líderes de los cárteles mexicanos para establecer un pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz.

Por medio de un documento, los colectivos piden que la desaparición de personas sea eliminada del territorio nacional tanto por particulares como por las Fuerzas Armadas, por lo que piden ayuda y colaboración de los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Del Golfo, Del Norte, Zetas, Vieja Escuela, Los Salazar, Ciudad Juárez, Tijuana, Beltrán Leyva, Caballeros Michoacanos y Caballeros Templarios.