AMLO refuta veto de EU a estados de México por violencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador refutó que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya "vetado" a estados del país por violencia e inseguridad, porque el país está lleno de estadounidenses.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador explicó que en materia de seguridad los principales indicadores van a la baja, como los delitos del fuero federal 30% menos, el homicidio doloso 11% menos.

"Esto nos ha costado, la mayor parte de los homicidios, el 70%, vinculados con la delincuencia organizada, por eso no aceptamos cuando hablan legisladores del extranjero diciendo que no se puede visitar México.

"El Departamento de Estado nos vetó 30 de los 32 estados, pero está lleno de estadounidenses, Quintana Roo está lleno de estadounidenses, pero no les hace caso porque la realidad es otra", mencionó el Presidente.

Aseguró que el delito de secuestro también va a la baja con 64% menos desde que inició su administración.