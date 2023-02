AMLO reitera intercambiar el avión presidencial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que como no se ha podido vender el avión presidencial TP01, en su pasada visita a México le propuso al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, intercambiarlo por aviones de carga y helicópteros contra incendios.

"Ese avión no lo tiene ni Obama, que por cierto no lo hemos podido vender porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara. Aprovecho para recordarle, no está viendo las mañaneras, pero a lo mejor le informan.

"Que le mandamos el avión y nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios, que nos ayudara con eso. Me dijo que lo iban a ver", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador señaló que el avión presidencial TP01 se encuentra en buenas condiciones porque se le ha dado mantenimiento.