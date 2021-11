AMLO reitera que Sipinna debe de desaparecer y pasar al DIF

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sigue en pie su propuesta de que Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) desaparezca y sus funciones pasen a formar parte del DIF, pero señaló que esto no se ha hecho porque falta modificar reglamentos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que este atraso se debe a que "hay inercias" y debe de estar "empujando todos los días al elefante".

"Sí, lo que pasa es que son inercias, hay que estar empujando todos los días el elefante hay que estar empujando, todos los días hay que estar empujando, ya hablamos de que este organismo debe de estar en el DIF pero hace falta hacer el cambio, la reforma, modificar los reglamentos, llevar a la práctica.

"¿Cuándo se haría esta propuesta?", se le preguntó.

"Ya me está escuchando Adán López Hernández, el licenciado López Hernández, que es el secretario de Gobernación ya para que ocurra lo más pronto posible", contestó.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador también reconoció que hay un atraso en la elección de la titularidad del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), esto pese a que envió la terna de tres mujeres indígenas para encabezarlo.

"Hay resistencias, tengo que estar pendiente y por eso me sirven muchos estos diálogos con ustedes, porque sí escuchan las mañaneras los servidores públicos, y que no estén pensando que 'ya se olvidó el presidente ya cambió de parecer', no, no. Tenemos que seguir ahorrando", agregó.