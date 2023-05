AMLO reprocha que medios informaron decepción de docentes en comida

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que medios de comunicación hayan difundido la entrevista con una maestra que este 15 de mayo acudió a la comida que ofreció en Palacio Nacional con motivo del Día de las Maestras y los Maestros y quien manifestó sentirse decepcionada con el evento y que "solo venimos a perder el tiempo".

"La verdad hay mucho sensacionalismo. Ayer estuvimos aquí con los maestros, increíble, salió una maestra y dijo que le habían quitado su celular y que no había podido tomarse unas fotos, que no le había gustado. Esa fue la nota en todos los periódicos, casi en todos y en la radio, y en la televisión.

"De veras están muy desesperados, no hay la verdad, noticias de más fondo, bueno sí hay, incluso hasta vamos a darles a conocer aquí porque si no a gente no se entera porque todos los medios tapan, son tapaderas con honrosas excepciones", dijo López Obrador.

----Maestras no se pudieron tomar "selfies" con AMLO

Este lunes, algunas maestras que acudieron a la comida que ofreció López Obrador en Palacio Nacional con motivo del Día de la Maestra y del Maestro, informaron que se les impidió entrar al festejo con celulares, por lo que no pudieron grabar el evento ni tomarse "selfies" con el Presidente.

Al borde del llanto y con la voz entrecortada, Ana Isabel Robles, maestra de Zacatecas con 42 años frente a grupo, criticó el festejo y manifestó: "Solo venimos a perder el tiempo".

"Era un momento muy especial para que se me reconocieran esos 42 años y no para estar ahí sentada", expresó la docente.

"¿Cómo se siente?", se le preguntó.

"Decepcionada. Muchos compañeros de muchos años de servicio nomás venimos a pasearnos. En cambio, nuestro estado nos ofrecía otro tipo de homenaje de fiesta", dijo.

"Salí muy decepcionada de este hecho, decepcionada. Solo venimos a perder el tiempo", comentó.