AMLO respalda a director del IPN

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien se pronunció en contra de la iniciativa avalada en primera instancia por el Congreso de Hidalgo y enviada al Congreso de la Unión, que propone modificar la Ley Orgánica de esa casa de estudios.

"Yo estoy con él, lo apoyo, lo considero un profesional, una gente seria, un científico de orden internacional, una gente honesta, entonces lo apoyo", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

Este jueves, el IPN rechazó categórica y enérgicamente la iniciativa presentada por los diputados Ricardo Raúl Baptista González y Noemi Zitle Rivas, de Morena, que fue aprobada por el Congreso de Hidalgo y enviada como propuesta al Congreso de la Unión.

"Como institución pública, honramos el principio político de división de poderes y respetamos a los órganos que los ejercen. Sin embargo, seremos críticos y levantaremos la voz contra cualquier determinación que afecte la vida institucional de esta Casa de Estudios", aseguró el doctor Arturo Reyes.

El presidente López Obrador dijo que no ve sentido quitarle la esencia y espíritu al IPN.

"No conozco esa iniciativa, pero no creo que sea indispensable. Su director es un egresado del IPN, un científico de primera, y hombre honesto. No creo que sea necesario que haya una reforma, vamos a ver de qué se trata, tienen que ser cambios para mejorar", apuntó.