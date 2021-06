AMLO respetará fallo de SCJN sobre marihuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetarán en fallo de la SCJN que avala el uso lúdico de la marihuana, pero advirtió que si este cambio no ayuda y sólo perjudica al país en enviará una iniciativa para dar marcha atrás a ese derecho.

"Implica respetar la decisión que tomó el Poder Judicial, en este caso la SCJN, pero al mismo tiempo recoger los sentimientos de la gente y ver cómo se va aplicando esta medida en la práctica", dijo el presidente.

"Si vemos que en vez de ayudar perjudica, plantearíamos nosotros un cambio, enviaría, de acuerdo a nuestras facultades, una iniciativa de ley".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo recordó que este proceso legal ya estaba muy avanzado cuando asumió la Presidencia.

"Decidimos llevar a cabo una revisión dentro del gabinete de seguridad y no hubo consenso, hay dos visiones, hay posturas distintas, y se decidió no intervenir y esperar a que la Corte resolviera".

Aseguró que su administración analizará y evaluara los efectos que tendrá esta medida en la sociedad.

"Vamos a respetar lo que ha decidido el Poder Judicial y vamos a evaluar sus efectos.

"Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, para enfrentar el grave problema de la drogadicción, para detener la violencia, actuaríamos".