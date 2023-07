AMLO, responsable de cualquier daño a Xóchitl Gálvez: Oposición

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, condenó el uso ilegal de información del Estado para atacar a Xóchitl Gálvez, pues es un delito difundir contratos de empresas y de clientes, tanto del sector público como privado.

Además, hizo responsable al presidente Andrés Manuel López Obrador de cualquier daño a la integridad de la senadora o de su familia.

"Desde Acción Nacional hacemos un llamado al Presidente a frenar los ataques contra Gálvez y lo hacemos responsable de cualquier daño a su integridad, la de su familia y sus clientes.

"Asimismo, le pedimos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que sea institucional, profesional y no realice activismo político contra Xóchitl Gálvez o el Frente Amplio por México, con declaraciones paranoicas y de complots".

Marko Cortés rechazó las imputaciones que el mandatario ha hecho contra la senadora y aspirante presidencial del PAN sin prueba alguna.

"Acción Nacional siempre ha estado apegado a la transparencia del patrimonio, tan es así que uno de los requisitos para inscribirse en el proceso fue presentar su declaración 3de3 en materia de transparencia. Pero rechazamos en todos los sentidos la amenaza de la autoridad federal, al exhibir contratos falsos", subrayó.

Anunció que el PAN acompañará a Gálvez Ruiz en todas las acciones legales que pretenda presentar contra el mandatario, ya que violó una serie de leyes, "y esto no lo podemos dejar pasar".

Además, lo acusó de violencia política en razón de género, ante los mensajes que ha emitido el jefe del Ejecutivo para estereotipar a Xóchitl Gálvez como producto de una decisión de hombres.

"Como sus corcholatas ya se están desinflando, ahora recurre a la burda estrategia del ataque, la descalificación y la difamación de la contrincante principal de él, su partido y sus aspirantes", recalcó.

"Le recordamos que los verdaderos gestores de la corrupción y la violencia que priva en México han sido provocados por Morena y su gobierno y los únicos responsables de lo que estamos padeciendo son ellos. Ya no hay pasado al cual se pueda culpar, ellos son el presente de México y ellos son los que han hundido al país", concluyó Marko Cortés.

Kenia López Rabadán exige que INE detenga violencia de AMLO contra Gálvez

De igual modo, la senadora Kenia López Rabadán demandó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no "cerrar los ojos" y aplicar estrictamente la ley para detener la violencia del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la oposición y los abusos de sus "corcholatas".

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN lamentó que el mandatario esté obsesionado con la campaña electoral de 2024, cuando el país "chorrea sangre y fuego".

Afirmó que el presidente López Obrador sigue desesperado, pues sabe que sus "corcholatas" van cada día peor en las preferencias ciudadanas y por eso ha tenido que tomar las riendas de una campaña fallida.

López Rabadán aseguró que el titular del Ejecutivo Federal cambió de adversario, ya no es el expresidente Felipe Calderón su obsesión, ahora es Xóchitl Gálvez, a quien sólo la semana pasada la mencionó en promedio cinco veces en cada conferencia.

"Ha utilizado todo el aparato del Estado para desprestigiar a la oposición y así obtener de manera tramposa e ilegal una ventaja para Morena", denunció.

"El INE debe estar a la altura de las circunstancias que estamos viviendo, no deben los consejeros del Instituto Electoral cerrar los ojos ante las claras ilegalidades que comete Morena. La autoridad electoral está obligada por mandato constitucional a parar la violencia de López Obrador en contra de la oposición y a detener los abusos de las corcholatas. Hago un llamado a los consejeros del INE a que lean la ley electoral y la apliquen por encima de sus preferencias políticas. El país les dio una encomienda que deben de atender y la historia se los recordará o, en su caso, se los reprochará. Aún están tiempo de detener un daño irreparable para la democracia", advirtió.

La senadora Kenia López calificó como una vergüenza que López Obrador diga públicamente que espera una notificación del INE para respetar la ley y detener sus ataques verbales en contra de Xóchitl Gálvez.

"Ya bájele presidente, no sea tóxico, es imperdonable ver a este presidente de Morena obsesionado con la siguiente campaña, cuando el país chorrea sangre y fuego", insistió.

Por otra parte, la legisladora panista informó que presentó una nueva denuncia ante el INE en la que solicita que se retiren todos los espectaculares de las "corcholatas" de Morena, incluida la propaganda que ilegalmente utiliza la imagen del presidente López Obrador.

AMLO acosa, ataca y amedrenta permanentemente a oposición, denuncia "Alito" Moreno

Tras afirmar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador "politiza la justicia y judicializa la política", el líder nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, denunció que "los que nos dedicamos a la política tenemos que estar atentos al acoso, al ataque permanente desde el gobierno, siempre para asustar y para amedrentar".

En entrevista, el presidente del tricolor aseguró que "es increíble que tengamos un gobierno que no tiene sensibilidad; el gobierno está de cabeza, el coordinador de la campaña es el titular del Poder Ejecutivo, adelantaron los tiempos".

Sostuvo que un aspecto que no midió el oficialismo es que "faltan más de 240 días para la elección" y mientras tanto, sus aspirantes se desgastan, no se ponen de acuerdo ni construyen. Dijo que las corcholatas no sólo no tienen propuesta, sino que únicamente están viendo cómo llaman la atención. Y contrastó: "nosotros vamos a ir con una propuesta sólida, una propuesta firme y vamos a ganar la confianza de los ciudadanos".

Puntualizó que mientras el proceso interno de Morena es una simulación, "nosotros vamos a seleccionar, en una consulta a los ciudadanos, quién será el responsable de la construcción del Frente Amplio por México".

"Apegados a la legalidad, registramos el Frente Amplio por México ante el Instituto Nacional Electoral (INE)", indicó y sostuvo que "esto no es una simulación", ya que, "basados en la ley, estamos cumpliendo la primera etapa de nuestro proceso".

El presidente del PRI recalcó que el del Frente es un procedimiento "práctico, realizable, distinto y potente" y "el 3 de septiembre, de manera directa, en una urna, de manera transparente y democrática, las y los ciudadanos acreditados en este padrón que se está construyendo, van a emitir su respaldo; y eso es inédito".

Moreno Cárdenas enfatizó que la construcción del Frente se realiza "con la sociedad, con los ciudadanos".

"Tendremos, como lo marca la norma electoral, a partir de la primera semana de septiembre", el inicio del proceso, y una vez construido el Frente, se darán a la tarea de "recorrer el país para ganar la elección", destacó.

Puntualizó que "quienes están participando en esta primera etapa para ser la o el responsable de la construcción del Frente Amplio por México, todos tienen capacidad, todos tienen conocimiento y sin duda vamos a construir un gran Frente Amplio por este país", y recalcó que "en tiempo y en momento, cuando enfrentemos la elección, la responsabilidad que tenemos es estar fuertes, estar juntos, estar unidos; no distraernos y consolidar una buena propuesta, un buen proyecto de país, una buena visión de gobierno".