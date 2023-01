AMLO revela cómo votaron los ministros en la elección en la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pese a que fueron votos emitidos de manera secreta, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró conocer la forma en que, aseguró, votó cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado lunes por la nueva presidencia del Máximo Tribunal.



En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal aseguró que votaron por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro presidente saliente Arturo Zaldívar, las ministras Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat -ambas propuestas por él –, el ministro Luis María Aguilar Morales, así como el propio Gutiérrez Ortiz.

En tanto que por Norma Lucia Piña votaron la ministra Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y la propia aspirante, quien resultó ganadora.

"No creo que se sabe quienes votaron por quién, ¿se sabe? No, entonces yo se los voy a decir, porque habían dos candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Mena eran los dos, entonces por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, votó Loretta, habían dos que simpatizan con nosotros, que no me hicieron caso si se trataba de eso, porque yo aquí dije que no era correcto que él que había estado de director jurídico del SAT con Fox, cuando se habían ocultado las condonaciones de impuestos y luego había estado de grande contribuyentes director y luego de director del SAT (...) ya llevamos el el voto del presidente, el voto de la ministra Loretta, el voto de la ministra Margarita -que también fue propuesta por nosotros - ahh me falta uno, el voto del que fue anterior del presidente de la Corte, Luis María Aguilar, más el voto del candidato, o sea votó por él, entonces son cinco.

"Y por la licenciada Piña cuatro abogados: Laynez Potisek , Pardo, Dayan y González Alcántara, cuatro, y Yasmin, cinco, l voto de la licenciada Piña, seis. Así quedó, 6 a 5".