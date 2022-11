AMLO revela que desde la FGR quisieron evitar el arresto de Murillo Karam

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que quienes intentaron, desde la Fiscalía General de la República (FGR), "dinamitar" el caso Ayotzinapa, protegían al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien junto con Tomás Zerón de Lucio creó la versión conocida como "la verdad histórica" sobre la desaparición de los 43 normalistas.



Dijo que para evitar que se filtraran las órdenes de aprehensión se actuó con celeridad.

Además, el mandatario mexicano indicó que "no hay impunidad y el Ejército está actuando bien", aunque reconoció que "fue un error no haber aclarado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del Ejército" en el caso Ayotzinapa. "Con esa idea falsa de que si se toca a un elemento del Ejército se afecta la institución. No, se mancha la institución si se protege a elementos que cometen actos ilícitos", dijo.

"Se ha ido avanzando bastante en el esclarecimiento de estos lamentables hechos y ahora hay una polémica porque se dio un paso, yo sostengo que es positivo, hacia la búsqueda de la auténtica verdad, aunque parezca redundancia. Hubo lo que se llamó la ´verdad histórica´, que fue toda una simulación, un montaje, fabricación de hechos para proteger al responsable de lo sucedido en Iguala. Ahora se avanzó y no esperaban los que estaban apostando a la impunidad. La verdad fueron sorprendidos, porque se estaba simulando y no se actuaba y estaban buscando que pasara el tiempo, como en muchas otras cosas", expuso frente a la prensa.

López Obrador detalló que se pensaba "que no íbamos a hacer nada, y se sentían hasta seguros los que habían participado", tanto en la desaparición de lo normalistas como en la creación de la "verdad histórica". "Había un pacto de silencio y poco a poco se fue avanzando y cuando no se lo esperaban llegó un informe a mi escritorio de Alejandro Encinas y lo leí y le dije ya, vamos a actuar", dijo, en referencia al documento realizado por la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa.

Entonces, con el informe en mano, pidió una reunión con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes les entregaron el informe. "Ellos, de manera especial el Fiscal, tomó el informe y casi de manera directa, cuidó que se judicializaran los casos que venían en el informe", dijo AMLO

Pero entonces llegó la reacción "Todo el aparato que estaba, muchos infiltrados, no se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde, que se habían solicitado órdenes de aprehensión de las personas que aparecían en el informe. Aun cuando llevaban los casos se negaron a firmar, hubo una rebelión, eso fue lo que sucedió", detalló.

A pesar de ello, el Gobierno "fue hacia adelante" y en la desesperación de miembros de la FGR, según la hipótesis del Presidente, "quisieron dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables, pensando que de esa manera, si eran cinco o seis militares, agregaban 20 más, y yo iba a decir ´no, párenle´. Y si eran 15 o 20 funcionarios acusados, le agregaban 10, lo mismo. Entonces dijimos ´No, vamos a apegarnos al informe´, sin que signifique que los que están incluyendo sean inocentes", agregó.

"La investigación continúa pero vamos primero a esto. Lo que querían era que, por ejemplo –para hablar con claridad– no se detuviera al Procurador Murillo Karam", subrayó.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República retiró órdenes de captura contra 21 personas, incluidas 16 que iban contra militares y el resto exfuncionarios estatales, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la unidad del exfiscal encargado del caso de la desaparición de los 43 estudiantes, Omar Gómez Trejo, quien renunció el pasado mes de septiembre.