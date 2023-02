AMLO revela que EE.UU. reclamó a México por campaña contra el fentanilo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en Estados Unidos se ofendieron y hubo incluso reclamos por los spots realizados por su gobierno en contra el consumo de fentanilo, pero advirtió que su gobierno no pedirá permiso para que se sigan difundiendo pues señaló que se tiene que garantizar a la población el derecho a la información.

En su mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que se va a reforzar la campaña gubernamental de combate al consumo de drogas entre los jóvenes.

"Hoy en la mañana acordamos de que vamos a iniciar una campaña, ya está echada a andar una campaña para inhibir el consumo de drogas, sobre todo de fentanilo, de los químicos porque eso es terrible, es muy grave, sobre todo en Estados Unidos, muy grave. Afortunadamente no es lo mismo en nuestro país.

"Ahora que sacamos unos mensajes, eso donde van como zombies, que hasta se ofendieron en Estados Unidos, que nos disculpen, pero nosotros no vamos a estar copiando eso, y no hay información suficiente. De las imágenes de la campaña hubo reclamo, pero no vamos a andar pidiendo permiso, porque Incluso en las familias no se tiene toda la información y hay que garantizar el derecho a la información", aseveró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente aseguró que a diferencia de Estados Unidos, en México no hay tanto consumo de drogas por "nuestras tradiciones".

"Nosotros tenemos protección, con todo respeto, a nosotros nos protegen mucho nuestras culturas, nos protegen nuestras culturas, nuestras tradiciones, como actuamos familiarmente; un baluarte que nos protege es la familia, ahora en todas sus manifestaciones, pero eso es importancia, los valores.

"Nosotros tenemos perdida de vida por enfrentamientos, por violencia, pero no tenemos la misma proporción de violencia que se da en otros países en cuanto a consumo, o sea, los que pierden la vida por sobredosis, por el consumo de estos químicos, en otros países es muchísimo mayor, lamentablemente, que lo que sucede en México. Por nuestras tradiciones no hay tanto consumo interno a las drogas", afirmó.