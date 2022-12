AMLO revela que viajó en avión que compró general León Trauwitz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "Me sentía como jefe", el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que viajó en el avión de lujo que compró para Pemex el general Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de salvaguarda estratégica de Pemex en el sexenio pasado y quien se encuentra en libertad bajo fianza en Canadá por presuntos nexos con el crimen organizado y robo de combustible en México

En conferencia de prensa matutina y sin dar fecha exacta del "aventón", el jefe del Ejecutivo federal detalló que viajó de Ciudad del Carmen, Campeche, a Ciudad de México.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que hay una denuncia sobre esta compra de la aeronave, que ya pasó a manos de la Defensa Nacional (Sedena).

"Ese sistema de vigilancia de Pemex que tenía que ver con una gente, creo que del Estado Mayor Presidencial, contaba con aviones. Me tocó que me dieran un aventón en un avión de esos que ya pasó la Secretaría de la Defensa, el avión que compró el encargado de que no se robaran las gasolinas el encargado del combate al "huachicol".

"Me sentía como jefe ahí. De ciudad del Carmen para acá, pero ese avión pasó de Pemex a la Defensa y es ... no tan grande como el avión presidencial, pero luego compraron lanchas y equipos de drones que no se han podido utilizar. Lanchas manejadas a control remoto. Hay una denuncia sobre eso, pero el problema era la corrupción", dijo.