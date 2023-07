AMLO revela supuestos "charolazos" de dólares para atacarlo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ataques de sus adversarios y medios en su contra "no tienen efectos", y mencionó que "han gastado muchísimo dinero, millones de dólares".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que sus adversarios se reunieron la elección pasada "para enfrentarnos".

"Tengo toda la información, incluso estoy escribiendo sobre eso porque va a ser mi último libro (...) Entre otras cosas, pasan la charola de a millón de dólares, tengo los nombres de los que aportaron", expresó el presidente López Obrador.

En el Salón Tesorería, López Obrador contó que uno de sus adversarios dijo que no daba un millón de dólares, sino cinco: "Reunieron todo ese dinero, lo entregaron a un grupo y armaron toda la estrategia de guerra sucia".

El Presidente recordó que crearon la plataforma "Peje Leaks", así como espionaje en su contra, "la operación Berlín" y un documental sobre el populismo.

Afirmó que ahora "están haciendo lo mismo, pero ya no es igual porque ya muchos no quieren aportar, porque saben que no va a ser fácil".

"Por lo general, los que aportan son los corruptos que han hecho el dinero al amparo del poder público, los traficantes de influencia. Pero los empresarios serios, responsables, no se meten, les diría que son institucionales y además algunos son un poco agarrados, cicateros", dijo.

Indicó que una persona que aportó dinero para atacarlo, le ofreció disculpas: "Se van dando cuenta poco a poco que los engañan".