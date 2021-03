AMLO se compromete a entregar cada año instrumentos en Oaxaca

Bajo la consigna de "Más vale una flauta que una arma", el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo entrega este sábado de más de 500 instrumentos para más de 30 bandas musicales de diversas regiones del estado de Oaxaca.

Acompañado por el gobernador Alejandro Murat, el titular del Ejecutivo federal se comprometió a que cada año hasta 2024 -año que termina su gobierno- entregará estos instrumentos, además de asegurar que se ayudará a los maestros comunitarios.

"Celebro que estemos entregando estos instrumentos y desde luego que vamos a seguir apoyando y vamos a seguir entregando más instrumentos. No solo es una convicción, sino también la forma de cómo lo solicitan, de cómo lo piden "el modito"; primero dicen que está muy bien lo que hacemos, y luego viene el "pero hace falta más y desde luego vamos a seguir apoyando", dijo el mandatario.

"Hago el compromiso con ustedes de que cada año vamos a estar entregando más instrumentos hasta el 2024 y vamos a recoger la petición de apoyar a los maestros comunitarios", dijo.

También en compañía de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura (SC) y de Adelfo Regino, director del Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI), el presidente López Obrador señaló que, como dice la Biblia, "no solo de pan vive el hombre", las personas requieren el desarrollo de diversos aspectos, como lo espiritual, la cultura y el arte para tener una vida plena.

"Por eso celebro que se estén entregando estos instrumentos a las bandas de Oaxaca. Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. No hay otro estado, oes muy difícil de encontrar en otro país del mundo tanta riqueza cultural, artística, como en Oaxaca. Es un santuario de la cultura, de las culturas", destacó.