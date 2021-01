AMLO se da una escapada para ir a jugar beisbol en deportivo de CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió este lunes a jugar beisbol al Deportivo de la Alianza de Tranviarios de México en la capital del país.

López Obrador aseguró que "para todo hay tiempo" y el ejercicio es parte de la medicina preventiva con lo que "se pueden resistir pandemias".

La Ciudad de México está en está en semáforo rojo y las autoridades locales han llamado a no salir si no es necesario, con el fin de evitar contagios por Covid-19,

En un video difundido en sus redes sociales, y portando el uniforme de la Selección Mexicana de Beisbol, el titular del Ejecutivo federal enseñó algunas de las técnicas de calentamiento que hace previo a jugar beisbol, su deporte favorito.

"Para todo hay tiempo, y uno tiene que dedicarle tiempo al deporte, todo lo que es el ejercicio es fundamental, es medicina preventiva.

"En una rutina se camina, se corre. Yo ahora ya no corro, pero antes era correr 100 metros, 150 y regresar caminando y correr y caminar y así; luego se tiene uno que estirar, para evitar desgarres en los músculos. Hace uno ejercicio de estiramiento y luego lo que estoy haciendo ahora que es una calentada de brazo. Ya a mi edad, como se dice en el beisbol... sóplale.

"Ya no llega uno, pero es importantísimo calentar el brazo, no tirar sin calentar porque se afecta el codo, el hombro. Lo primero es calentar y bueno, lo otro lo que hace uno en mi caso es agarrar una rolas en tercera, en la esquina caliente", comenta en la grabación.

Acompañado de dos hombres de 73 y 81 años, quienes indicó que juegan beisbol, el presidente López Obrador exhortó a la población a que en este año que inicia se ejercite "y así ponemos fuertes y resistimos las enfermedades y las pandemias".

"Un abrazo a todos los deportistas", agregó.