AMLO se escapa a practicar béisbol, anota y sale lesionado (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la tarde de este jueves acudió a jugar beisbol, su deporte favorito, en donde sufrió un "pequeño desgarre", pero regresó a batear y a macanear.

En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal reiteró su apoyo a Los Dodgers de Los Ángeles y ganen la Liga Nacional frente a Los Bravos de Atlanta.

"Anoté carrera, toqué la bola por la línea de primera, de foul; pequeño desgarre, regresé a batear, macaneé y otro corredor. ¡Ánimo, Dodgers!", escribió en la red social.

Por la mañana, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador confío en que Los Dodgers remonten y ganen la Liga Nacional, esto pese a que han perdido tres juegos frente a Los Bravos de Atlanta.El titular del Ejecutivo federal refrendó su pronóstico de que Los Dodgers se enfrenten a los Astros de Houston en la Serie Mundial de beisbol."Solo desear que le vaya bien a Los Dodgers, ayer no fueron bien tratados, a Julio (Urías) lo maltrataron, pero como se dice en la frase clásica en el beisbol 'esto no se acaba hasta que se acaba'. Tiene posibilidades todavía de salir adelante y ya en la (Serie) Americana ya va avanzando Astros."Mi pronóstico para la Serie Mundial sigue siendo Astros-Dodgers. Parece que Astros va adelante aunque todavía falta un juego y en el caso de Los Dodgers, aunque van perdiendo, tres juegos contra uno, le falta uno a Atlanta, para pasar y a Astros un juego, pero hay que esperar"."Queremos tener muchos Julio César Chávez, muchos Hugos Sánchez"En Palacio Nacional, el mandatario destacó la importancia de practicar algún deporte, pues indicó que esto es medicina preventiva, y porque se busca que haya muchos mexicanos que tengan el nivel de Fernando Valenzuela en beisbol, de Julio César Chávez en el boxeo o de Hugo Sánchez en el futbol."Que se tenga tiempo para el deporte, para el beisbol, futbol, boxeo, todos los deportes, queremos tener muchos julio César Chávez, gran boxeador, gran boxeador, Hugo Sánchez en el futbol y desde luego Fernando Valenzuela y a atletas destacadísimo, Ana Guevara, que han sido una gloria del deporte en México, y el deporte que se debe de practicar todos los días, caminar, movernos, no para nivel profesional sino por la salud, es medicina preventiva, tenemos que ejercitarnos", agregó.