AMLO se hará estudios médicos para decidir cuándo vacunarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, a pesar de que esta semana le toca vacunarse contra el Covid-19, primero se realizará unos estudios para saber si tiene anticuerpos suficientes y puede esperar para recibir la dosis, esto, señaló, por recomendación de sus médicos.

"Acerca de la vacuna, ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí del Covid me hicieron análisis y me recomendaron que esperara para la vacuna, porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo", explicó.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo señaló que alrededor de 10 días, después de recibir los resultados de los estudios, sabrá si se vacuna.

"De todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene ¿no?", indicó.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que ya tiene credencial de elector con domicilio en la Alcaldía Cuauhtémoc, por lo que el jueves 1 de abril podría vacunarse, pero indicó que también tuvo la oportunidad de recibir el antígeno antes porque cuenta con domicilio en la alcaldía Tlalpan.