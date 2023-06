AMLO se lanza de nuevo contra Fox por pensiones de adultos mayores

A-AA+

HUEJUTLA, Hgo., junio 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Vicente Fox Quesada (PAN) está molesto porque ya no recibe su pensión como expresidente de la República.

Por segundo día consecutivo, el Mandatario criticó al político guanajuatense, quien ahora se adjudica la creación del programa de pensión de adultos mayores.

"La clave (para tener presupuesto) está en no permitir la corrupción y hacer un gobierno austero, sin lujos, bajar los sueldos a los altos funcionarios, eso es lo que tiene molesto a Fox porque recibía 5 millones de pesos mensuales de pensión y se acabó".

Al supervisar los avances de los programas del Bienestar en la huasteca hidalguense, el Mandatario recordó que en su gobierno se cancelaron todo tipo de lujos.

"Ya vendimos al avión presidencial y ya no hay Estado Mayor Presidencial porque ahora al presidente lo cuida la gente".

López Obrador comprometió a la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel a que a partir del 5 de julio comience la dispersión del becas para personas con discapacidad de 29 a 64 años en Hidalgo.

Recordó que con el gobernador Julio Menchaca aportarán 50 y 50% de los recursos que se requieran para dicho programa.

Montiel dijo que este lunes comenzarán los censos para saber cuántas personas con discapacidad y sin un apoyo m, que cuenta la entidad".



"Está cañón", llevar internet a comunidades lejanas: AMLO

En Huejutla Hidalgo el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que "está cañón" llevar internet y la telefonía celular a las comunidades más alejadas del país, no por falta de presupuesto, sino porque se carece de la tecnología a nivel mundial.

"Me decían los técnicos que estaba fácil, que era papita, pues no ha estado como dicen ´cañón´, no hemos podido, no por falta de presupuesto sino porque no hay la tecnología o existe la tecnología, pero se avanza poco".

En su segundo día de gira de fin de semana por la huasteca hidalguense, el Mandatario dijo que no es posible que no haya un satélite que "alumbre" todo el país, y que transmita señala para poder hablar por teléfono o que haya internet en todos lados:

"No hay satélites para eso, debe haber satélites, pero espías para la guerra no para la comunicación que necesitan los pueblos del mundo".

Acompañado por el gobernador Julio Menchaca (Morena), integrantes del Gabinete, el jefe del Ejecutivo aprovechó el comentario para llamarle la atención al coordinador de la Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, porque de San Luis Potosí a Huejutla, Hidalgo, aún hay comunidades sin comunicación.

Recordó que se van a instalar 10 mil antenas y se usarán las líneas de la CFE, la fibra óptica, "pero antes de que termine habrá internet en todo el país y gratuito".