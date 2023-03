AMLO se niega a contestar a reporteras de Radio Fórmula y "El Financiero"

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador omitió sus respuestas ante preguntas de dos reporteras, de El Financiero y Radio Fórmula (RF), en su conferencia de prensa matutina.

Al hablar sobre el hallazgo de los cuatro ciudadanos estadounidenses desaparecidos en Tamaulipas y la detención de uno de los implicados en el hecho, una reportera del grupo Radio Fórmula preguntó a López Obrador si había agentes del FBI en la entidad para investigar sobre el hecho, por lo que el Presidente se limitó a decir que a las 13:00 horas la secretaria de Seguridad dará una conferencia de prensa para hablar del tema y señaló que no se precipitaría a dar datos porque la reportera transmite la información al periodista Joaquín López-Dóriga y a Ciro Gómez Leyva.

"Decimos algo indebido y tú no actúas de mala fe, tú mandas tu informe, pero López-Dóriga o Ciro, o cualquier otro de los que trabajan ahí, en Radio Fórmula, porque todos están en contra de nosotros, están buscando nada más las podridas, ya ahora hasta hablo más despacio que de costumbre, porque tengo que cuidar mis palabras, es geometría del lenguaje y no hablo de corrido", señaló.

En su turno, la reportera Diana Benítez, del periódico "El Financiero", pidió la opinión del Presidente sobre de la denuncia que morenistas hicieron ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, donde se señala que en el periódico Regeneración -difundido por el partido guinda- emite propaganda de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por lo que López Obrador dijo: "No me quiero meter en eso, ¿para qué le doy nota? No a ti, sino al 'Financiero', que están en contra de nosotros, tu periódico, tú no, tú estás cumpliendo tu responsabilidad como periodista y me estás preguntando porque el periodista bueno tiene que ser mirón profesional y tiene qué indagar, tiene que investigar".

Expresó: "Decía alguien que uno es dueño de su silencio y a veces es rehén de lo que dice, entonces no quiero yo decir nada, no quiero ser rehén".