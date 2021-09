AMLO se quiere reelegir, sin ninguna duda, asegura Vargas Llosa

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para el sitio Latinus, el nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere reelegir "sin ninguna duda".

"Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes. López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, yo espero que los mexicanos no se lo permitan", expresó.

Además, el escritor calificó al Presidente de populista y lamentó que pidiera a España disculpas sobre la Conquista en México.

"Ha demostrado que es un populista, no me diga que no es cómico, absurdo. A estas alturas pedirle a España que pague los costos de lo que fue la Conquista de México, es algo completamente disparatado, no tiene ni pies ni cabeza", sostuvo.

Incluso, clasificó al populismo como una exageración, "es un hombre que utiliza imágenes fácilmente adulterables, un oportunista".

Sobre los aspectos positivos de la llegada de los españoles a Latinoamérica, el escritor enumeró que está el unificar el idioma español y la religión, además de vincularnos con Europa, continente que "nos produjo la libertad, nos produjo la democracia".

También lamentó que ningún país de América Latina, incluido México, ha asumido la responsabilidad de darles a los indios el estatus social y económico "que deberían tener" y agregó que "los seguimos discriminando y explotando".

Al ser cuestionado si México va en camino a una dictadura, Vargas Llosa respondió que no, ya que en la última elección en el país se demostró una "toma de conciencia".

"Creo que el contexto mexicano no está para una dictadura, como la que ejercía el PRI, por ejemplo", refirió.

Además, criticó que el jefe del Ejecutivo federal invitara al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el marco de los 200 años de Independencia en México.

"Que el Presidente, en los 200 años de Independencia, invite a un presidente cubano a que venga a pronunciar un discurso tampoco tiene mucho sentido, también es una cosa populista, francamente de mal gusto", señaló.

Asimismo, describió que López Obrador da pequeños gestos que lo colocan "en lo que él cree es la buena dirección de la historia", sin embargo, dijo, no es la visión correcta.

La literatura es un contrapeso en países sin libertades

El nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa consideró este jueves en México que la literatura es un contrapeso fundamental para que los lectores entiendan la realidad, principalmente en los países en los que las libertades han sido suprimidas o reducidas.

Durante la inauguración de la IV Bienal de Novela Mario Vargas Llosa que se desarrolla en Guadalajara (en el occidental estado de Jalisco) el narrador afirmó que mientras que en los países libres la literatura tiene una función más de entretenimiento, en las naciones con regímenes totalitarios adquiere una misión distinta.

"Basta con que en un país se recorten la libertades, se reduzcan esos márgenes para criticar a los Gobiernos o las distintas instituciones para que la literatura se vaya cargando de una cierta vivacidad crítica y los libros se empiecen a leer de otra manera", expresó.

El autor de "Conversación en la catedral" (1969) opinó que los lectores de estos países buscan los libros como una manera de conocer lo que los medios de comunicación no dicen.

"Los libros empiezan a representar esa libertad que está mediatizada o perdida", señaló.

Vargas Llosa encabeza las actividades de la IV Bienal de Novela que lleva su nombre y que se desarrolla desde este jueves hasta el domingo en la Universidad de Guadalajara con la asistencia de 31 escritores iberoamericanos reunidos en torno a "La literatura, último refugio de la libertad".

El peruano destacó la importancia del español, el idioma que tiene "más predicamento" y autoridad, y que se ha abierto paso para estar presente en los cinco continentes.

Por otra parte, anunció cambios en la dirección de la Cátedra lleva su nombre con la intención de fomentar la lectura en español y fortalecer la escritura de calidad en este idioma.

En el directorio de la cátedra estarán a partir de este año el periodista y escritor peruano Raúl Tola, el periodista y exdirector del Instituto Cervantes de Frankfurt (Alemania) Ramiro Villapadierna y el exministro de cultura de Argentina y exdirector del Teatro Colón Darío Lopérfido.

En el certamen de Guadalajara, que se realiza por segunda ocasión en esta ciudad, será dado a conocer el fallo del IV Premio de Novela Mario Vargas Llosa, cuyo ganador se elegirá entre la colombiana Selva Almada, la española Rosa Montero, la mexicana Carmen Boullosa, el chileno Alejandro Zambra y el colombiano Juan Gabriel Vásquez.

La Bienal está organizada por la Cátedra Vargas Llosa, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Internacional para la Libertad con el apoyo de la mexicana Feria Internacional del Libro.

Como parte de las actividades será reestrenada la obra "Al pie del Támesis", de Vargas Llosa, representada por primera vez en 2008.

En esta ocasión será dirigida por el dramaturgo mexicano Antonio Castro, y contará con la participación de los actores mexicanos Azucena Evans y Martín Altomaro.