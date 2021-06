AMLO se reúne con sobrevivientes del "Halconazo"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este jueves por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con sobrevivientes del "Halconazo" y víctimas de la llamada Guerra Sucia.



Acompañados por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), una docena de sobrevivientes y víctimas entraron poco antes de las 17:00 horas al recinto histórico para el encuentro.

Otro grupo de familiares de víctimas de la Guerra Sucia, agrupados en el colectivo Eureka! se concentró afuera de la Catedral Metropolitana para recordar las huelgas de hambre que realizaron en la década de los 70 y 80 en ese lugar para exigir la presentación con vida de los desaparecidos.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a nombre del Estado mexicano, perdón y disculpas por la represión ocurrida el 10 de junio de 1971 en contra de estudiantes de la UNAM y del IPN en San Cosme, en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno garantiza la no repetición de estos hechos en contra de quienes estén en contra del gobierno y por quienes lucha por transformación y cambios.

"Es un día para recordar, 10 de junio no se olvida, son 50 años de la represión del 10 de junio de 1971 (...) Ofrecer, en mi carácter de representante del Estado mexicano una sincera disculpa, un sincero perdón y el compromiso, sobre todo de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por las transformaciones, por los cambios, a quienes no están de acuerdo con el gobierno y deben de contar con todas las garantías para ejercer sus libertades".