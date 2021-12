AMLO señala a Loret de "corrupto" tras acusar con video a su secretario particular

Después de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló videos del secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer, quien participó en una "operación carrusel" con dinero en efectivo, el mandatario de México señaló al columnista de EL UNIVERSAL de "corrupto" y acusó ataques en su contra.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reaccionó a los videos revelados por Loret de Mola.

"Son ataques a Santiago Nieto; al general Lohmann, que lo acabo de nombrar para que nos ayude con la distribución de medicamentos; al ingeniero Esquer, un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo en un banco.

"Esto fue como en el 2017, que nosotros decidimos cooperar, ayudar, a los damnificados, a los afectados por el sismo. Entonces en el 2018, cuando la campaña, se hizo una denuncia.

"El INE, que son muy cercanos a nosotros, muy amigos; hicieron la investigación, llegó hasta el Tribunal, y las tomas donde está recogiendo el dinero se las pidió el INE y el Tribunal al banco, y ahora un periodista corrupto, Loret de Mola, da a conocer las tomas de la cámara del banco", declaró el presidente López Obrador.

El Presidente afirmó que el Tribunal Electoral resolvió "que no había ningún delito".

Tras la acusación de López Obrador, Carlos Loret de Mola le respondió al presidente de México tras "revelar sus escándalos".

"El presidente hoy me dice corrupto. Le voy a decir quiénes son corruptos: Pío, Martín, Felipa, Esquer, Bartlett, Irma, etc... y claro, el jefe que los deja impunes", escribió Loret en redes.

Según lo revelado por el columnista de EL UNIVERSAL, por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus, el secretario particular de López Obrador, y la oficial mayor de Presidencia, Denis Vasto, fueron captados en video manejando dinero en efectivo y participando en una "operación carrusel", como parte de un grupo de seis personas que con diferencia de unos cuantos minutos, depositaban la misma cantidad de dinero en la misma sucursal bancaria.

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló un nuevo videoescándalo de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se observa hacer una "operación carrusel" con dinero en efectivo, el columnista de EL UNIVERSAL declaró que el mandatario de México "habla de todo", pero no dijo nada del asunto en su mañanera de este viernes.

En su programa radiofónico en W Radio, Loret de Mola señaló el viernes pasado que López Obrador habla de todo, "hasta de Juan Gabriel", pero ante el escándalo de su secretario particular no ha dicho nada.

"Siguen y siguen y siguen las evidencias de cómo llegó al poder López Obrador. ¿Quién pompó? ¿Y qué dijo el Presidente de esto? ¿Qué dijo el Presidente que habla de todo, de todo, de Juan Gabriel, de Siempre en Domingo.

"El Presidente habla de todo. ¿Qué dijo de esto? ¡Nada! Él solito, que muchas veces saca los temas; ¡nada! (...) Si llega a atreverse a abordar el asunto en la mañanera, que lo dudo, porque sabe que está evidenciado, con videos ¿qué dice ante eso? ¿Qué va a hacer? Va a decir que eran aportaciones al movimiento, que ya fue hace muchísimo tiempo y se va a lanzar contra Latinus, contra Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, contra su servidor y de ahí a calumniar.

"Incapaz de responder, incapaz de explicar cómo maneja el dinero; calumnia", expresó Loret de Mola.

El periodista refirió que en lugar de hablar del escándalo de su secretario particular, el presidente López Obrador prefirió presumir que es el segundo a nivel mundial "como de los mejores gobiernos".