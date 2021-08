AMLO señala a personas de la clase media "egoísta, clasista, racista y ladina"

Tras llamar a estigmatizar la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que hay una clase media egoísta, clasista y racista, que "a veces son peores que los que tienen más dinero".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que algunos integrantes de la clase media, "aunque vengan de abajo", se vuelven ladinos "y ya, de la noche a la mañana, son racistas".

"Esa ambición enfermiza por lo material lleva a cometer horrores. Es la plena descomposición, la decadencia, pues eso es la herencia neoliberal. ¿Vamos a seguir así, poniendo por delante el dinero, la ambición, el lujo barato, es aspiracionismo?

"¡No! Vamos pensando en formar una clase media con ingresos, pero con humanismo, consentimientos, con amor al prójimo", expresó López Obrador al contar que en su nuevo libro incluye el caso de una mujer que mató a su esposo, exfuncionario de Hacienda en el sexenio pasado, y a su familia para quedarse con la herencia.

Asimismo, agregó que "en tanto tiempo de predominio de la corrupción", muchos pensaron que era normal hacer negocios y llamó a persuadir, reeducar y humanizar "a los de arriba" porque el pueblo está despierto y "muy consciente".

"Que no sean tan individualistas, egoístas, que no tengan como ídolo al dinero aunque vayan a la iglesia y se confiesen y comulguen y saliendo de los templos violan los mandamientos", señaló.

El Presidente indicó que México es una potencia económica "porque se procura la distribución del ingreso" y acusó que "los de arriba" no pagaban impuestos.

"Es falso, el que nos han hecho creer, ese pensamiento conservador, de que los que pagan impuestos son los de arriba y el pueblo no paga impuesto. Están en un error, paga más impuesto la mayoría de los mexicanos que las minorías y lo puedo probar", expresó.