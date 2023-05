AMLO señala posible "corrimiento al centro" si su partido gana 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es posible que haya "un corrimiento al centro" si su partido gana elección presidencial del próximo año, ya que un nuevo titular del Ejecutivo significaría un cambio.

"Están contando los días para que yo me vaya, con la idea de que aun triunfando nuestro movimiento y continuando la transformación, va a ser distinto, va a haber un corrimiento al centro, no va a ser igual porque es continuidad con cambio", mencionó.

Señaló que el próximo presidente podría volver a tender relaciones con los periodistas, y reunirse con Joaquín López-Dóriga Velandia o Carlos Loret de Mola, ejemplificó.

"A mí me falta un año cuatro meses, ya me voy a jubilar, y es posible que triunfe nuestro movimiento, pero ya va a haber otro presidente, presidenta, a lo mejor ese presidente vuelve a invitar a Palacio a Dóriga, Loret de Mola, a los periodistas más famosos, o sin comprarlos tiene tiempo para atenderlos bien", dijo.

Refirió que los partidos de oposición tienen la posibilidad de ganar la elección presidencial del próximo año.

"Yo les diría a los conservadores, tienen la posibilidad de lograr vencernos, en buena lid, ahora que vengan las elecciones. Aun con la diferencia, no ha habido violencia, no ha pasado a mayores", comentó.