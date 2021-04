AMLO tacha de antidemocráticos a INE y TEPJF

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) actuaron de manera antidemocrática, conspiraron y buscaron subvertir la paz al cancelar las candidaturas a gobernadores de Félix Salgado y Raúl Morón, en Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no comprobar sus gastos de precampaña.

Al considerar el fallo como un exceso y un golpe para la democracia mexicana, el Jefe del Ejecutivo federal llamó a los ciudadanos de esas entidades a no desanimarse y aseguró que se tiene que acatar la decisión de las autoridades electorales.

El Presidente cuestionó: "¿Ustedes creen que los consejeros o los magistrados son demócratas? Yo digo no, al contrario, conspiran contra la democracia, pero es momento de dar un ejemplo de sensatez y responsabilidad. Nada de confrontación, no caer en la trampa. Que no se dé motivo a ningún acto de violencia".

Opinó que en éste, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se afectó a los ciudadanos, porque las autoridades electorales les quitan el derecho a elegir.

"Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático", insistió.

"A echarse para adelante, la libertad no se implora, se conquista y se tiene que hacer valer la voluntad de los sentimientos del pueblo de Michoacán y Guerrero", arengó el Mandatario federal.

Sin embargo, el Presidente dijo que se debe respetar el veredicto del TEPJF, porque se debe apostar a la democracia y un acto como el del martes pasado, al que calificó de arbitrario, lleva un componente adicional, es un acto de provocación, denunció.

Aseguró que la decisión del tribunal no es la última instancia, la decisión final la tienen los ciudadanos al votar, por lo que llamó a la población a participar en la jornada electoral del 6 de junio.