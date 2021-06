AMLO tendrá que esperar si quiere reformar Constitución: PRD

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados confirmó que no hay consenso entre los diferentes grupos parlamentarios para realizar un periodo extraordinario en lo que queda del tercer año de actividades, por lo cual en esta Legislatura ya no habrá ninguna reforma constitucional.

A través de un comunicado, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, afirmó que la alianza legislativa del PAN-PRI-PRD no respalda la propuesta de realizar un periodo extraordinario para atender las iniciativas de reforma constitucional que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que tendrá que esperar a que inicie la LXV Legislatura.

"López Obrador tendrá que esperar y si quiere reformar la Constitución, otra vez, tendrá que construir puentes con la siguiente Legislatura, establecer el diálogo, promover acuerdos y, primordialmente, respetar la división de poderes", destacó.

"Bajo ninguna circunstancia la oposición permitirá que López Obrador siga usando la mayoría de artificial de Morena y sus aliados en esta Legislatura para imponer su agenda y reformas que atentan contra la Constitución de la República, la división de poderes y los derechos humanos", acota la diputada federal por Jalisco.

En el PRD, insistió, "reiteramos nuestro desacuerdo con la insistencia presidencial de profundizar la militarización del país, de volver a convertir a Comisión Federal de Electricidad en un monopolio de Estado, y de promover una reforma electoral cuyo único objetivo es desaparecer o debilitar al Instituto Nacional Electoral y que el control de la organización de las elecciones pase de nueva cuenta a la secretaría de Gobernación o a la esfera del Poder Judicial".

"En materia de seguridad, esta Legislatura atendió la petición de López Obrador de crear la Guardia Nacional con una dirección de carácter civil, porque argumentó que era necesaria para combatir la corrupción en las corporaciones e implementar una política de seguridad más eficaz".

Y agregó: "Pero no implementó los compromisos y acciones que permitieran funcionar a la Guardia Nacional y la coordinación con los gobiernos de los estados en esta materia y se negó a combatir en serio al crimen organizado. Ahora, con el pretexto de que ningún civil es capaz de conducir esta corporación, propone incorporarla a la Secretaría de la Defensa Nacional. En el fondo, lo que pretende esconder, es el rotundo fracaso de su política de seguridad".

Advirtió que "López Obrador pretende seguir actuando como si todavía fuera el legislador número uno de Morena. Aún no le cae el veinte que el 6 de junio las y los ciudadanos le retiraron esta prerrogativa e impusieron equilibrios y una nueva pluralidad en la Cámara de Diputados".