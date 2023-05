AMLO tiene cárteles fuera de control en México: Ron DeSantis

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y afirmó que "[él] tiene cárteles [del narcotráfico] totalmente fuera de control que gobiernan su país".

Remarcó que "todos los millones de personas que vienen a nuestro país, todos están pasando por su país. ¿Qué clase de país permite que millones de personas atraviesen así?".

DeSantis indicó: "Tenemos a este presidente mexicano que está criticando a Florida por promulgar leyes contra la migración ilegal. Me parece que él tiene un desastre en sus manos".

En una conferencia de prensa en Fort Myers, Florida, el gobernador dijo que además de construir un muro fronterizo, enviaría a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente de regreso a su país de origen. Agregó que aquellos con solicitudes de asilo válidas deben "esperar en México".

"No consideraríamos ninguna de estas solicitudes de asilo falsas en la frontera", dijo DeSantis.

"También debe solicitar asilo en un país seguro, su primer país seguro al que llega. Si alguien cruza cinco países para llegar a nuestra frontera sur, eso no es asilo válido", dijo DeSantis.