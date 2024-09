"Los privilegiados no van a impulsar cambios en beneficio del pueblo": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los potentados no van a impulsar los cambios en beneficio del pueblo porque "ellos no tienen llenadera y su Dios es el dinero".

Este sábado, al encabezar la inauguración del Museo Histórico en Felipe Carrillo Puerto, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que los cambios y la transformación se hicieron con el apoyo de los mexicanos.

"Esa lección dolorosa nos ha servido para no estar haciéndonos ilusiones que los privilegiados van a pensar en cambios en beneficio del pueblo, no, ellos no tienen llenadera, cada vez quieren más y su Dios es el dinero. ¿Entonces cómo se logra en la transformación en beneficio del pueblo? Pues con el apoyo del pueblo", dijo.

Acompañado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador advirtió que, si se confía en los potentados, los traficantes de influencia o la prensa vendida no hay cambio que se pueda realizar.

"Porque ellos son conservadores, es decir, quieren mantener el status quo, quieren conservar todo igual, no cambies nada y no vayas a aumentar el salario porque va a haber inflación, así nos tenían engañados, se aumentó el salario y no hubo inflación. ¡Al carajo con eso!", dijo.