AMLO, Trump, Bolosonaro: los presidentes se han contagiado de Covid

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo en Twitter que dio positivo al Covid-19 y que tiene "síntomas leves". Se convierte, así, en el más reciente de los dirigentes que se han negado a tomar medidas más estrictas o que incluso se han negado a usar cubrebocas, y que terminaron contagiados.

Primero fue el primer ministro británico, Boris Johnson, quien tras minimizar la pandemia y asegurar que era más importante reabrir la economía, enfermó gravemente en abril de 2020 y tuvo que ser hospitalizado en cuidados intensivos donde, reconoció, hubo un momento en que pensó que quizá no lo lograría. Tras recuperarse, cambió de actitud y comenzó a adoptar medidas más estrictas para contener los contagios, señalando que había que "tomarse el virus en serio".

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha calificado al coronavirus de "gripita", señalado que "de algo nos vamos a morir". Ha sido uno de los dirigentes más renuentes a tomar medidas para contener la pandemia, lo que obligó a gobernadores de los estados a actuar por su cuenta.

En julio pasado, anunció que dio positivo, pero no tuvo síntomas de gravedad y permaneció en cuarentena en el Palacio de la Alvorada, sede de gobierno. Antes de dar negativo, se le vio salir y hablar con la gente, pese a que debía permanecer confinado. Ha sido uno de los líderes más cuestionados por su gestión de la crisis sanitaria.

El mismo mes, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien dijo que los temores manifestados por el virus no eran más que "sicosis" y recomendó beber vodka para mantenerse sano, contrajo el virus, aunque fue asintomático.

En octubre fue el turno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tuvo que ser internado un fin de semana debido a las bajadas que sufrió en los niveles de oxigenación. Trump, quien se ha negado a usar el cubrebocas, excepto en contadas ocasiones, dijo que en gran medida, su recuperación se debió al uso de un coctel de fármacos conocido como Regeneron, un tratamiento experimental que ya fue adquirido en Alemania.

Otros líderes que también se contagiaron de coronavirus incluyen:

· El presidente guatemalteco, Alejandro Giammatei

· El mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández

· La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez

· El príncipe soberano de Mónaco, Alberto II

· El príncipe Carlos de Reino Unido, y su hijo, el príncipe Guillermo