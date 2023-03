AMLO urge a trabajar en obras prioritarias de su administración

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a todos los servidores públicos e ingenieros militares a trabajar día y noche con el objeto de aprovechar la temporada de sequía en las obras de infraestructura prioritarias de su administración.

"Aprovecho para hacer un llamado a todos los servidores públicos que tienen obras en construcción, para que aprovechen la temporada de seca, porque estos tres meses no llueve, aún con los cambios climáticos sigue habiendo marcada las temporadas de seca y de lluvia.

"Lo que queda de marzo, abril, mayo, hay que trabajar 7 por 24, es decir día y noche, porque ya saben cómo se desfonda cuando llueve, no se puede hacer nada, se para todo".

En conferencia de prensa, en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería de Villahermosa, Tabasco López Obrador hizo el llamado a quienes construyen la presa Santa María en Sinaloa.

"Ingeniero Cedric (Escalante), aplíquese ya lleva como 80% de avance, aplíquese con más intensidad para acabar la presa. Lo mismo les digo a los ingenieros militares que hacen los distribuidores de riego en Nayarit, los que hacen los acueductos en La Laguna, del Cuchillo Dos en Nuevo León; los de la presa el Zapotillo, en Jalisco, el Tren Maya, el Tren Transístmico, y todas las obras que hay que aprovechar más y aplicarnos".

El Mandatario señaló que con el calor del trópico se puede trabajar en la noche y no hay problema con la inseguridad.