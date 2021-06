AMLO va por reforma para que GN pase a Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que busca que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que el nuevo cuerpo de seguridad no se eche a perder como sucedió con la Policía Federal.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que analiza presentar esta reforma constitucional en 2023, una vez que logren consolidar la Guardia Nacional.

"No quiero que suceda lo que pasó a la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública -Genaro García Luna- en el gobierno de Felipe Calderón y además esa policía no cumplió y no actuó con profesionalismo", declaró.

En su edición impresa del pasado 11 de junio, EL UNIVERSAL adelantó que durante un desayuno con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el presidente López Obrador compartió que en lo que resta del su sexenio, buscaría tres reformas constitucionales, una de ellas, incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena.

El presidente López Obrador dijo que su gobierno busca que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación u otra institución y en seis años esté echada a perder.

"Por eso, en su momento, voy a proponer que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como existe la Fuerza Aérea de la Defensa, una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero que requiere el país", refirió.

Señaló que le interesa primero la reforma constitucional en materia eléctrica para este año o principios del año que viene; para 2022 una reforma constitucional en materia electoral; y para 2023, una vez que esté acreditado el funcionamiento de la Guardia Nacional, hacer el planteamiento.

El pasado 11 de junio, EL UNIVERSAL dio a conocer que presidente Andrés Manuel López Obrador exploraba la eventual presentación de una reforma constitucional a fin de que la Guardia Nacional saliera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que forme parte de la Sedena.

"El Mandatario federal —confirmaron a EL UNIVERSAL integrantes del primer círculo de gobierno— ha planteado este escenario a su equipo cercano, secretarios de Estado y legisladores para la segunda mitad de su gestión. El plan es el de una reforma constitucional que requiere de una mayoría calificada —dos terceras partes de cada cámara del Congreso de la Unión— para su aprobación y el aval de 17 legislaturas locales.

"En un desayuno con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), López Obrador compartió —a pregunta de un empresario— que para los últimos tres años de su mandato planea presentar tres reformas constitucionales: una energética para fortalecer a Pemex y a la CFE; una profunda reforma electoral, que no contempla la eliminación del INE, y que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena", se informó el 11 de junio.