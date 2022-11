AMLO ve posible cancelar reunión de la Alianza del Pacífico

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que es posible que cancele la reunión de la Alianza del Pacífico que se planea llevar a cabo en la Ciudad de México porque el Congreso de Perú no le dio permiso al presidente de ese país, Pedro Castillo, quien recibiría la presidencia de dicho organismo.

"Es muy probable, voy a hacer unas consultas el día de hoy, que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú", comentó durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Refirió que buscará posponer la reunión u otra opción, ya que el presidente de Perú será el nuevo titular de la Alianza, pero si no viene al país, no podría entregar la estafeta.

"Vamos a posponer, o vamos a buscar otra opción. Es que yo soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza, y le corresponde ser el presidente del Perú el que reciba la presidencia, entonces si no viene, ¿a quién le entrego?"

Señaló que una opción podría ser realizar la ceremonia de cambio de presidente de la Alianza del Pacífico en Perú, para que esté presente el presidente Pedro Castillo.

"Podríamos hacer una reunión en Perú, esa puede ser una opción, hacerla allá, pero tengo que consultar. Lo que si no considero conveniente es hacer una reunión sin que esté el presidente que debe recibir la estafeta".

Además, señaló que tendrá reuniones bilaterales, pero no formalmente como parte de la Alianza del Pacífico, con los mandatarios de Chile, Gabriel Boric; Costa Rica, Rodrigo Chaves; y Honduras, Xiomara Castro.

"Solo sería la visita oficial del presidente Boric, también es visita oficial la de Costa Rica, del presidente Rodrigo Chaves, el lunes, en ocho días, y la del presidente Boric es pasado mañana", detalló.