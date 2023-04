AMLO vs Fox: Dos décadas de confrontación política

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Vicente Fox Quesada cumplieron -al menos- dos décadas confrontación y desencuentros.

Desde puntos de vista contrarios en materia de política económica, "el desafuero", el "ya cállate chachalaca", hasta los más recientes encontronazos por la actual política energética del gobierno federal, el caso de Genaro García Luna y los permisos de supuestos empresas vinculas con el exmandatario para comercializar cannabis son algunos de esos momentos.

El propio presidente López Obrador ha recordado que cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el año 2000-2005, el entonces presidente Fox le pidió apoyar su plan de reforma fiscal para tener "más grande el pastel", es decir, el Presupuesto.

"Me dijo 'no, si aumentamos el IVA va a haber más ingresos, va a estará más grande el pastel y les vamos a devolver a la gente lo que tenga que aportar adicional'". Es decir, "se los vamos a devolver copeteado".

El presidente López Obrador también ha señalado al político guanajuatense de ser un traidor a la democracia pues él ordenó el proceso de desafuero de 2005 en su contra.

"El 7 de abril de 2005, los legisladores del PRIAN me desaforaron por órdenes de Fox y con la complicidad de los ministros de la Corte. Los jóvenes que cumplieron 18 años —la mayoría de edad— estaban naciendo; para ellos repito el discurso de esa ocasión", recordó el Presidente el pasado sábado.

La tensión siguió en la campaña presidencial de 2006, como candidato de la oposición López Obrador expresó: "ya cállese ciudadano presidente, ya cállate chachalaca", frase que fue usada por el PAN con spots el slogan de que "AMLO era un peligro para México".

Una vez que López Obrador asumió la presidencia de la República, Vicente Fox se ha convertido en uno de los principales críticos de las políticas públicas del político tabasqueño, excepto la pensión universal para adultos mayores, que él mismo se adjudicó como de su autoría.

Fox también ha sido promotor y participó las marchas en defensa del INE del 13 de noviembre de 2022 y la del pasado 26 febrero contra el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador.

Mientras que el presidente López Obrador ha cuestionado que Vicente Fox y el expresidente Felipe Calderón consideren al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna de ser una "victima", luego de que fue sentenciado en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.

"Por qué si Calderón dice que García Luna es inocente, ¿por qué no lo ayuda? Si es abogado Calderón y se mete y lo defiende, ¿por qué se queda callado? Y Fox también, porque Fox acaba de declarar que no está de acuerdo con el juicio", reviró el Mandatario.

"¿Por qué no defienden a quien ellos consideran que es una víctima, que está injustamente enjuiciado y que utilizaron testigos protegidos que son criminales, todo lo que dicen, y que no hay pruebas?", insistió López Obrador.