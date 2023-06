AMLO y Fox pelean por "paternidad" de pensiones para adultos mayores

A-AA+



El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "una reverenda mentira", las afirmaciones del expresidente Vicente Fox, quien refirió que el programa de pensiones para adultos mayores inició en su sexenio.

"Lo de Fox es una reverenda mentira. Es muy hipócrita. Eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores en la ciudad, él se opuso, debe haber grabaciones", señaló.

En su conferencia de prensa, solicitó que se reprodujera un video en el que el exmandatario panista aseguraba que dar pensiones a las personas de la tercera edad, llevaría al país a la quiebra.

"Me acuerdo que llego a decir que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar, no darles pensión. Nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores", dijo.

También llamó "oportunistas y cínicos" a los panistas porque, afirmó, rechazaron la reforma para que la pensión para adultos mayores fuera establecida en la Constitución.

"Todos los diputados del PAN en la Cámara de Diputados votaron en contra de que las pensiones a los adultos mayores, se convirtieran en derechos constitucionales. Ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban de populista", apuntó López Obrador.

Fox dice que él creó programas para adultos mayores

El PAN y el expresidente Vicente Fox lanzaron un video en el que señalaron que bajo su administración panista empezó el programa de pensiones para personas adultas mayores, "y se crearon programas sociales que sí beneficiaban a la gente".

En el video difundido en redes sociales, el expresidente Fox refiere que fue en su gobierno "que comenzó en todo el país el programa de adultos mayores 70 y más".

"La diferencia es que hoy se usa con fines político electorales", menciona Fox al acusar que también se quitó el Seguro Popular creado en su gobierno.