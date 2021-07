AMLO y "Maru" acuerdan trabajar de manera coordinada por Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Tras una reunión de poco más de una hora, María Eugenia Campos Galván (PAN), gobernadora electa de Chihuahua, informó que acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador mantener una relación de comunicación y de confianza para trabajar de manera coordinada especialmente en el combate a la pobreza, la seguridad y atender el tema fronterizo.

En la que fue la primera reunión del Ejecutivo federal con una gobernadora electa de oposición, "Maru" Campos indicó que una de sus prioridades cuando tome posesión del cargo será la de atender la seguridad, el desarrollo social en la entidad, específicamente de la sierra tarahumara.

"Muy agradecida con el señor Presidente por esta reunión, por esta cita. La verdad es que no nos conocíamos, le agradezco este primer acercamiento que fue un acercamiento de confianza, de buscar las mejores opciones y las mejores prácticas para el estado de Chihuahua.

"Platicamos de muchos temas, pero creo que el tema que más tratamos los dos fue el tema de la pobreza en el estado de Chihuahua, que es un tema que en lo particular me mueve mucho y me hizo trabajar de manera muy especial por nuestros hermanos marginados chihuahuenses, y pues coincide. Hablamos de muchas cosas, de la pobreza, de la relación fronteriza, la relación con Estados Unidos, hicimos también un compromiso de trabajar juntos, pero sobretodo mantener esta relación de comunicación y de confianza.

"¿Hubo algún compromiso del presidente para Chihuahua?", se le preguntó afuera de Palacio Nacional.

"Bueno, él tiene muchos compromisos para Chihuahua, empezando por el Paquete Económico. El paquete económico que se va a entregar en este mes de septiembre, el compromiso de mantener comunicación con la gobernadora, con los chihuahuenses obviamente".

La gobernadora electa afirmó que el presidente López Obrador se comprometió a reactivar el hospital de Ciudad Juárez que dejó abandonado el exgobernador Cesar Duarte "ya se había comprometido, y va a cumplir con su compromiso".

Adelantó que el presidente López Obrador visitará pronto la entidad fronteriza, pero evitó dar a conocer alguna fecha.

"No me toca a mí decir la fecha en que va el presidente, le toca a él pero estará pronto con nosotros", agregó.