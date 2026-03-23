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Amnistía Internacional critica al SAT por cancelar donatarias

Amnistía Internacional advierte que la cancelación limita recursos para derechos humanos y protección social.

Por El Universal

Marzo 23, 2026 05:23 p.m.
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Amnistía Internacional critica al SAT por cancelar donatarias

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El pasado sábado, EL UNIVERSAL publicó en su edición impresa, que más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos, y otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por no cumplir con los requisitos necesarios para obtener o mantener el estatus de donatarias autorizadas.

Amnistía Internacional critica cancelación de donatarias

Ante los hechos, Amnistía Internacional (AI) aseguró que la revocación de autorización para recibir donativos por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a más de un centenar de organizaciones civiles, es un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente.

"¿Qué significa en la práctica? Menos recursos para defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género y protección de territorios indígenas. El debate real no es ´control vs libertad´. Es: ¿queremos un país donde nadie vigile al poder?

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"Porque cuando las ONG se debilitan, la corrupción y los abusos crecen", dijo en su cuenta de X.

Precisó que en toda América crece una tendencia: "leyes anti-ONG" por parte de gobiernos que dicen promover transparencia, pero en realidad buscan controlar y debilitar a la sociedad civil.

"Las organizaciones de la sociedad civil sostienen comunidades: acompañan, documentan abusos y exigen justicia. Limitar su trabajo es debilitar a toda la sociedad. A las organizaciones se les exige todo. Pero muchas instituciones públicas siguen sin transparentar cómo usan los recursos. Más control a quien vigila, menos a quien gasta", expresó.

Enfatizó también que la sociedad civil no es el problema, sino parte de la solución. "Documenta abusos, acompaña víctimas, vigila elecciones, impulsa mejores leyes. Debilitarla es debilitar a toda la sociedad", sostuvo.

Dijo que son urgentes reglas claras y justas. "Sí a la transparencia. Pero sin asfixiar a quienes sostienen el tejido social. Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos", mencionó.

Organizaciones esperan nueva autorización tras revocación

Durante ese mismo sábado, cuando fue publicada la noticia por esta casa editorial, organizaciones involucradas como Mexicanos Primero y México Evalúa informaron, que se encuentran a la espera de obtener una nueva autorización para recibir donativos.

Un día después, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), también fijó su postura al respecto, mencionando que fue notificado y tramitó oportunamente la acreditación, pero pese a las acciones, aseguran que la autoridad fiscal determinó que quien emitió dicha acreditación no contaba con las atribuciones necesarias y revocó el estatus de donataria autorizada.

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