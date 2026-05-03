Amor al pueblo da resultados: CSP

Cancún, QR.- Claudia Sheinbaum declaró que "la honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria dan resultados".

Durante la inauguración del Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo, la presidenta Sheinbaum declaró que "donde antes había corrupción, hoy hay honestidad; donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad; donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes".

"Los gobiernos del pasado construyeron desigualdad, corrupción, odio; la Cuarta Transformación construye igualdad, construye amor al pueblo y construye amor a la patria. La honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria dan resultados, ¿va?", expresó al pedir que repitieran esas palabras.

La Mandataria federal reconoció a los trabajadores de la construcción por esta obra y reiteró que son los mejores del mundo.

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La gobernadora Mara Lezama destacó que la obra se trata de un segundo puente sobre un cuerpo lagunar que reduce trayectos y devuelve "tiempo de vida": "Eso es justicia social, elevamos la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores que todos los días trabajan en la industria turística, pero también de quienes nos visitan".

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, explicó que el Puente Nichupté es de libre peaje y tuvo una inversión de 10 millones 319 mil pesos.