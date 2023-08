Amparo a Uriel Carmona no afecta su vinculación a proceso: FGJ

A-AA+

La Fiscalía capitalina dio a conocer que la suspensión otorgada a favor de Uriel Carmona, Fiscal del Estado de Morelos, con motivo de la interposición del juicio de amparo promovido a su favor, no incide en su vinculación a proceso y mucho menos en la medida cautelar de prisión justificada impuesta, al haber cambiado su situación jurídica y no ser la materia de aquella suspensión, la cual se refiere a actos diversos.

Cabe recordar que la FGJ-CDMX vinculó a proceso al servidor público por su probable participación en el delito de retardo de la justicia en las investigaciones del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, ocurrido en 2022; se queda en prisión.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, el servidor público realizó manifestaciones públicas probablemente de forma falsa y maliciosa que entorpecieron de manera indebida la procuración de justicia y desvió la investigación de los hechos al declarar en conferencia de prensa que la necropsia de la víctima Ariadna Fernanda no era coincidente con un feminicidio, sino que su fallecimiento se debió a una grave intoxicación alcohólica que le provocó una broncoaspiración.

La dependencia detalló que el fuero con el que cuenta el Fiscal, en este caso no sirvió, pues solamente lo ampara por delitos federales, no así por la posible comisión de delitos del fuero común.