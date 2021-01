Amparos ante PJF no detendrán plan de vacunación contra Covid: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que los amparos tramitados ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) puedan detener todo el plan nacional de vacunación contra el Covid-19 diseñado por el gobierno federal.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que aunque existan órdenes judiciales para modificar el plan, su administración atenderá todos los amparos que se tramiten sobre el tema.

"No vamos nosotros a dejar de cumplir con la ley, pero no creo que con un amparo se detenga todo el plan nacional de vacunación", dijo.

"No creo que con un amparo así se detenga el plan de vacunación, no creo que tenga sustento legal, constitucional pero tampoco dudo de que se desate una campaña de amparos".

La declaración del presidente surgió luego de que fue cuestionado por la tramitación de un amparo en el que el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa concedió una suspensión y ordenó modificar el plan nacional de vacunación debe ser modificado porque no se ajusta a los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El juzgador señaló que se debe dar prioridad a personas en riesgo por enfermedades crónicas, sin importar su edad.