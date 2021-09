Amparos no deberían ser la vía para vacunar a menores: madre de Zulma

Este martes, la pequeña Zulma González García, de 12 años, recibió su primera dosis de la vacuna contra Covid-19 luego de obtener un amparo para ello, no obstante, su madre, Zulma García, aseguró que ésta no es la vía que deberían de seguir las familias para que los menores con cormobilidades sean inoculados.

En entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, la también abogada de la menor con diabetes criticó que ella y otras ocho familias hayan tenido que optar por presentar un amparo para que el gobierno de Veracruz les permitiera vacunar a los menores.

"Un niño no debe de llegar a estas instancias, ampararse para que puedan tener algo que les corresponde", dijo. Sin embargo, y pese a que se mostró feliz por el precedente que este caso representa en Veracruz y en el país, Zulma llamó a todas las familias a unirse para exigir que se comience a vacunar a los menores de 12 a 17 años.

Asimismo, se refirió a las declaraciones hechas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien señaló en la conferencia matutina del presidente López Obrador que la dependencia de Salud identificó a al menos un millón de niños que son candidatos a ser vacunados, toda vez que presentan alguna conmorbilidad. Zulma apuntó que ahora que el subsecretario confirmó la vacunación de los menores, falta insistir para saber cuándo es que esto sucederá.

Criticó, a su vez, que si el gobierno federal hubiera seguido su calendario de vacunación, los niños no tendrían que esperar a recibir sus dosis contra Covid-19, pues ya se habría terminado con los adultos. "Vamos atrasados", subrayó.

Finalmente, señaló que Zulma no ha presentado ningún efecto secundario grave frente a la dosis de Pfizer, pues sólo ha manifestado una pequeña molestia dolor en el brazo y la cabeza.