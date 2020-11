Amplían búsqueda de restos humanos a un costado de las obras en construcción del hotel Planet Hollywood Cancún

Ante la posibilidad de que más cadáveres hayan sido depositados a un costado de las obras en construcción del hotel Planet Hollywood Cancún, en Isla Blanca, la Fiscalía General de Quintana Roo anunció que ampliará el área de búsqueda para confirmar o descartar tal versión.

El pasado 20 de noviembre, policías de Investigación capturaron a Ezequiel "N" y Manuel "N" por homicidio calificado en agravio de -por lo menos- una persona de identidad reservada.

Como resultado, al día siguiente se localizó una osamenta y un centenar de huesos en un predio aledaño a las obras de construcción del hotel, ubicado sobre la carretera hacia Punta Sam, en la zona continental de Isla Mujeres, municipio conurbado con Cancún.

La Fiscalía informó este sábado que, al realizar diversos actos de investigación y -de acuerdo a los señalamientos de un testigo- se logró establecer la posibilidad de la comisión de al menos dos homicidios más en dicha zona.

"Con el fin de descartar o confirmar este señalamiento, se ampliará el radio de búsqueda con el apoyo de peritos de diversas especialidades, Guardia Nacional con binomios caninos y Policías de Investigación para realizar estas diligencias", indicó.

Estas labores se realizarán bajo los lineamientos de protocolos de búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas, para lo cual la institución dijo haber asignado a un grupo de peritos de distintas especialidades.

Desde hace una semana familiares de varios de los desaparecidos que trabajaban en las obras del hotel Planet Hollywood Cancún o que fueron a buscar empleo ahí, y no volvieron, han asegurado que el predio contiguo fue convertido -por personas ligadas al crimen organizado- en una fosa en donde hay más de cinco cuerpos.

De acuerdo con su versión, la Fiscalía lo sabe, no ha querido admitirlo y les ha pedido guardar silencio.

Ya en desesperación ante la falta de respuesta de las autoridades, estas personas colocaron copias fotostáticas con los retratos de al menos seis varones desaparecidos, sobre las vallas ubicadas frente a la entrada principal del Palacio municipal de Cancún.

En las fotos aparecen: Jesús Moisés Dzib, de 22 años, desaparecido el pasado 10 de enero; William Ariel Llanes Cruz, de 20 años, quien no aparece desde el 15 de septiembre; Carlos Alfredo de la Cruz Hernández, de 28 años de edad, buscado desde el 3 de julio pasado.

También se observa el retrato de Ángel Jhoan de la Cruz, de 27 años, desaparecido desde el 7 de noviembre de 2019 y el de Erik David García, de 19 años, a quien no se volvió a ver desde el 10 de junio de ese mismo año.

"Planet Hollywood ¿dónde están nuestros obreros? ¿Dónde los enterraron?", se lee en una cartulina que se anexó al conjunto de fotos.