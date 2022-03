Amplían denuncia de juicio político contra Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Ana Paula Castillo Cuevas, nieta de Laura Morán, expareja de Federico Gertz Manero, hermano del actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acudió a la Cámara de Diputados para ampliar la denuncia por la que solicita juicio político contra del funcionario federal, a fin de agregar la agravante de violencia de género en este caso.

Lo anterior luego de la filtración de audios de una supuesta conversación telefónica entre Juan Ramos López, fiscal especializado en Control Competencial, y Gertz Manero, en la que este último señala que tiene en su poder el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán que debatirá el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para definir la situación jurídica de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, acusada por presunto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal.

"0Se trata de ampliar el juicio político que interpusimos ante la Cámara de Diputados hace más de 3 meses, en la que no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la Cámara. Estamos ampliando la denuncia para agregar la agravante de violencia de género, debido a las filtraciones que se hicieron el viernes de la semana pasada en el tema de mi mamá. En esas grabaciones el fiscal se refieren mamá como una pendeja y como una vieja, se ve claramente que tenemos un fiscal que está ejerciendo una violencia de género muy importante contra las mujeres", detalló Paula en entrevista con EL UNIVERSAL.

---Solicitan juicio político contra Alejandro Gertz Manero

El pasado 7 de diciembre, los tres nietos de Laura Morán, acudieron a San Lázaro para solicitar que se abra un proceso de juicio político contra el responsable de la política de procuración del país por el presunto delito de abuso de funciones en el caso de la señora Alejandra Cuevas.

Paula Castillo, aseguró que hasta el momento, no han recibido una sola notificación sobre su querella, por lo que exigió celeridad.

"No nos han dicho nada, absolutamente nada, no hemos recibido un solo correo ni nada de nadie. Yo exijo que se atienda nuestra petición de juicio porque no podemos permitir como mexicanos y mexicanas a un fiscal que se exprese de esa forma de las mujeres, es importante que el fiscal sea destituido por la Cámara de Diputados y de Senadores", reiteró.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la denunciante llamó a todas las féminas a levantar la voz, por las injusticias que se comenten en contra de su género.

"Me gustaría hacer hincapié en que todas las mujeres debemos de seguir alzando la voz en México, hay bastantes feminicidios, día a día hay desaparecidas, hay un sinfín de violencia contra la mujer, y por eso quiero que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto y que de verdad avance en esta denuncia de juicio político que hicimos contra el fiscal", concluyó.