Amplían horarios de supermercados en Nuevo León

El gobierno de Nuevo León por recomendación del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, acordó ampliar los horarios en negocios esenciales como los supermercados que, en lugar de abrir de lunes a sábado de cinco de la mañana a las ocho de la noche, podrán operar hasta las 23 horas, pero deben cerrar los domingos.

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, señaló que la apertura parcial fue posible, no obstante que se agudizó la situación en contagios y hospitalizaciones por Covid-19, gracias a que el IMSS que atiende al 80 por ciento de la población del estado, hoy agregó 78 camas para pacientes Covid y continuará la reconversión hasta completar 300 camas adicionales en los próximos días.

Aunque en la segunda semana del Semáforo Epidemiológico de este año, que comprende del diez al 16 de enero, seis de los diez indicadores se mantuvieron en riesgo máximo, se agudizó la situación de la pandemia, ya que de la semana uno a la dos la ocupación de camas para pacientes Covid se incrementó de 78 al 82 por ciento, mientras la ocupación de camas de terapia intensiva subió de 79 a 82 por ciento.

Asimismo, el porcentaje de incremento de neumonías subió de 55 a 56 por ciento, el porcentaje de positividad subió del 55 al 61 por ciento y las defunciones se incrementaron de 33 a un promedio de 35 decesos diarios.

Manuel de la O dijo que se decidió ampliar en tres horas el horario de los supermercados, porque muchas personas no tienen tiempo de adquirir sus despensas, ya que trabajan toda la semana, y salen a las ocho de la noche.

También se verán beneficiados con la ampliación de horario los mercados rodantes que se instalan en las colonias populares, así como los mercados de abasto, aunque éstos pueden abrir también los domingos ya que son parte de cadenas de suministro de alimentos.

Asimismo, las tiendas de conveniencia de las cadenas Oxxo y Súper Siete, abrirán de lunes a sábado de cinco a once de la noche, pero a partir de las ocho de la noche no podrán vender bebidas alcohólicas.

El Secretario de Salud reportó que en las 24 horas previas se reportaron mil 102 nuevos contagios de Covid-19, siendo ya cuatro días consecutivo que se rebasan los mil casos, para sumar 141 mil 928 pacientes infectados durante la pandemia. Al tiempo que hubo 40 decesos para un total de siete mil 284 decesos.

Hoy se reportaron dos mil 056 personas hospitalizadas, la cifra más alta desde que empezó la pandemia, y hay 467 personas conectadas a un ventilador, tres menos que el martes cuando se reportaron 470, que es la cifra más alta hasta hoy registrada.

En otro orden de ideas, Manuel de la O dijo que todavía no tiene prevista una fecha para viajar a Rusia a tratar de conseguir vacunas Sputnik para inmunizar a la población de Nuevo León, y rechazó que esta intención sea para confrontar a la Federación, pues de lo que se trata es de sumar o multiplicar no de restar o dividir.

"Estamos desesperados por ver morir a miles de personas, a mí se me han muerto pacientes y el no avanzar, el estar a paso de tortuga pues obviamente me desespera, tengo que hacer un esfuerzo intenso, un servidor y todo mi equipo por conseguir vacunas donde existan", señaló el secretario.

Al respecto comentó, "he recibido llamadas, hoy hablé con el dueño de un laboratorio español, pero no quiero que me vendan espejitos; hay otro que me dice que puede conseguir vacunas de Rusia, queremos ver dónde las conseguimos, y que las autoridades federales nos autoricen". Dijo que confía que el doctor Hugo López-Gatell apoyará con ese trámite, cuando encuentren el biológico.