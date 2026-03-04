Ana Karen tomó un Didi y apareció muerta

METEPEC, Méx.- Ana Karen desapareció el pasado 28 de febrero luego de salir de una fiesta y solicitar un viaje mediante la aplicación Didi Moto en San Antonio la Isla, desde entonces nada se supo de su paradero.

Este martes tras permanecer tres días desaparecida, fue localizada sin vida en el municipio de Metepec.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la joven de 19 años fue hallada a un costado de la carretera Toluca–Tenango.

Autoridades de seguridad municipal de Metepec arribaron al sitio tras una llamada donde denunciaron la localización de una persona bajo unos árboles.

A su llegada solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, sin embargo, los paramédicos solo notificaron la ausencia de signos vitales.

La zona quedó acordonada, en tanto personal del área de feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las diligencias de ley para ordenar el levantamiento del cuerpo el cual presentaba signos de violencia.

El día de su desaparición cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que el conductor de la plataforma DIDI llegó por la joven al Fraccionamiento Villas del Sauces cerca de las 23:00 horas.