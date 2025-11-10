ANAD lanza Observatorio Democrático Nacional para vigilar la Reforma Judicial

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) anunció la creación de un Observatorio Democrático Nacional de la Reforma Judicial, para que la ciudadanía pueda participar en el monitoreo y análisis de la implementación de la Reforma Judicial en todo el país.

En conferencia de prensa, los integrantes de la ANAD señalaron que el observatorio, que se habilitará en diciembre, consistirá de una metodología participativa y técnica, que articule la colaboración de organizaciones del ámbito jurídico, académico, derechos humanos y anticorrupción.

José Alberto López Damián, presidente de la ANAD, subrayó que es importante contar con una herramienta para tener elementos de evaluación y aportación sobre la implementación de la reforma judicial.

"Lo que corresponde a la sociedad civil organizada es contribuir al fortalecimiento de este Poder Judicial, para mantener su independencia y, sobre todo, que pueda haber una impartición de justicia con un enfoque más de justicia social, derechos humanos, transparencia y equidad", apuntó.

Expuso que entre las principales problemáticas están la sobrecarga de trabajo en los tribunales, la desigualdad en la distribución de expedientes, la falta de recursos materiales, así como la resistencia institucional al cambio.

Uno de los objetivos, dijo, es conocer la experiencia de jueces y magistrados electos para coadyuvar en su capacitación para eficientar la impartición de justicia con sentido social y democrático.

El observatorio tendrá información y análisis independientes que le sirvan al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial, como instrumentos de acompañamiento para la correcta implementación de la reforma.

"La Reforma Judicial de 2024 representa una transformación trascendente para el sistema de justicia en el país, que demanda un Poder Judicial independiente y más transparente. El observatorio busca contribuir a una política pública de rendición de cuentas y combate a la impunidad y la corrupción", sostuvo.