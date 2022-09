Analizan senadores sesionar hoy mismo para votar reforma de Ejército

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Senadores de distintas fracciones parlamentarias propusieron que hoy se convoque a sesión vespertina para debatir y votar el dictamen que reforma el artículo quinto transitorio de la Constitución, a fin de prolongar hasta 2028 la permanencia de las fuerzas armadas en apoyo en tareas de seguridad pública.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó que aún no se define si se acepta dicha propuesta o se mantiene la decisión de sesionar hasta este miércoles.

"Este día se dio la primera lectura, tendremos las glosas o los análisis del informe en materia de política social y política interna, y vamos por la tarde a tener la sesión solemne para la recepción del presidente de Alemania y vamos a ver si por la tarde noche tenemos una nueva sesión para la segunda lectura o mañana por la mañana dedicarnos con exclusividad al tema. Es lo que estamos deliberando con los grupos parlamentarios en estas horas", explicó.

En entrevista, el senador morenista reconoció que aún no cuenta con los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada, por lo que en las próximas horas continuará su diálogo y acercamiento con los legisladores de oposición para analizar diversas alternativas, aunque no quiso adelantar detalles.

"Estoy hablando, no podría adelantar, porque tengo que revisar redacciones y estamos revisando y platicando, dialogando con todos, como siempre lo hago, y sin ninguna precipitación, con un compás de diálogo y de reflexión.

Ricardo Monreal informó que el Grupo Parlamentario de Morena acordó acompañar en sus términos la minuta que fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados.